Президент Лукойла: ціна на нафту має бути 70-90 доларів за барель

Справедлива ціна на нафту на світовому ринку має бути на рівні від 70 до 90 доларів за барель. Таку заяву зробив президент ВАТ "Лукойл" Вагіт АЛЕКПЕРОВ на нараді компанії з питань внутрішнього аудиту. Нарада відбулася ще 16 березня, але прес-служба "Лукойла" розмістила відеоролик із заходу тільки 29 березня, передає "Лента.ру".

Зараз європейська нафта марки Brent на світовому ринку коштує більш як 114 доларів за барель, а американська WTI – більш як 103 долари. Російська Urals звичайно торгується з невеликим дисконтом до Brent, тому останнім часом і вона коштує більш як 100 доларів за барель.

Ціни на нафту на світовому ринку значно зросли на початку 2011 року через масові заворушення одразу в декількох країнах Близького Сходу і Північної Африки. Новий стрибок цін відбувся у лютому, коли конфлікти опозиції і правлячих сил у Лівії переросли у громадянську війну.

В.АЛЕКПЕРОВ нагадав, що саме високі ціни на нафту стали однією з причин глобальної економічної кризи: у 2008 році вони досягали позначок у 140 доларів за барель. За словами керівника "Лукойла", його компанія зацікавлена у справедливих і стабільних цінах, оскільки вони допомагають всій економіці в цілому, зростання якої, у свою чергу, забезпечує збільшення попиту на вуглеводні.

У 2009-2010 роках багато країн світу, у тому числі й основні експортери нафти, заявляли, що вважають ціну на нафту в 70-80 доларів за барель такою, що відповідає сучасному стану справ на світовому ринку. Цю ж оцінку назвали справедливою лідери "Великої вісімки" (G8) на засіданні у середині 2009 року.