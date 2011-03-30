Завтра в Україні - до 18° тепла

Завтра в Україні опади не очікуються, лише в Одеській та Херсонській областях місцями невеликий дощ.

На Лівобережжі вночі та вранці місцями туман, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 10-15° тепла, на Прикарпатті, Закарпатті, Вінниччині, Одещині та Миколаївщині місцями 15-18°.

У східних областях і на півночі Лівобережжя вночі 0-5° морозу, вдень 6-11° тепла, у Карпатах вночі 1-3° морозу, вдень 5-7° тепла.

У Криму хмарна погода з проясненнями, часом дощ; вітер східний, 9-14 м/с; температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

У Київській області у четвер опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 10-15° тепла. У Києві температура вночі 1-3° тепла, вдень 12-14°.