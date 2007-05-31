8 малюків отруїлися тортами у дитсадку

З дитячого садка села Богатир Великоновосілківського району Донеччини з підозрою на харчове отруєння до центральної районної лікарні у стані середнього та легкого ступенів тяжкості 30 травня було госпіталізовано восьмеро дітей 2002-2003 років народження.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, попередня причина захворювання – вживання неякісних кондитерських виробів, зокрема, тортів, у їдальні дошкільного закладу.

Фахівцями районної СЕС проводиться комплекс санітарно-гігієнічних заходів.

Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.