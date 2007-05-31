8 малюків отруїлися тортами у дитсадку
10:31, 31 травня 2007Суспільство
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Діти госпіталізовані
З дитячого садка села Богатир Великоновосілківського району Донеччини з підозрою на харчове отруєння до центральної районної лікарні у стані середнього та легкого ступенів тяжкості 30 травня було госпіталізовано восьмеро дітей 2002-2003 років народження.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, попередня причина захворювання – вживання неякісних кондитерських виробів, зокрема, тортів, у їдальні дошкільного закладу.
Фахівцями районної СЕС проводиться комплекс санітарно-гігієнічних заходів.
Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.
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