Літо в Україні почнеться з дощів

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. У західних областях короткочасні грозові дощі, подекуди сильні дощі, град. На решті території місцями короткочасний дощ, гроза.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 15-20°, вдень 28-33°, у східній частині до 37°; у західних областях вночі 11-16°, вдень 22-27°; у Карпатах вночі 8-13°, вдень 14-19°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, при грозах місцями шквали 15-20 м/с.

2-3 червня - мінлива хмарність. Короткочасні грозові дощі (у південній, вдень 3 червня і в центральній частині місцями невеликі), в окремих районах град, шквали 15-20 м/с; у східних, вдень 3 червня і в північних областях без опадів. Температура у західних, 3 червня і в північних та центральних областях вночі 11-16°, вдень 2 червня 23-28°, 3 червня 20-25°; на решті території вночі 14-19°, вдень 2 червня 28-33°, 3 червня 24-29°. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

4 червня у південній половині країни та західних областях, 5 червня у Карпатах і Криму місцями короткочасні дощі, грози, подекуди град, шквали 15-22 м/с; на решті території переважно без опадів. Температура вночі 9-15° (на півночі Лівобережжя та Луганщині місцями 6-8° тепла), у південній частині 12-18°; вдень 22-28°.

У Києві та області 1 червня місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, під час гроз шквали 15-20 м/с. Температура у Києві вночі 17-19°, вдень близько 30°; по області вночі 15-20°, вдень 28-33°.

2-3 червня - мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, вдень 3 червня без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура 2 червня вночі 14-19°, вдень 23-28°; 3 червня вночі 11-16°, вдень 20-25°.

4-5 червня - без опадів. Температура вночі 10-14°, вдень 24-28°.