Тігіпко: Виживаємо завдяки тому, що 4,9 млн. українців мають пенсію $100

Віце-прем’єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО вважає, що підвищення пенсій в Україні можливе лише за умов створення сприятливого інвестиційного клімату та детінізації економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Варшаві, де перебував з робочим візитом.

Віце-прем’єр зазначив, що українці могли б отримувати пенсію не меншу, ніж, наприклад, громадяни Естонії, де вона становить близько 300 євро, зауваживши, що це станеться не скоро. „Досягти такого рівня за 2-3 роки нереально”, - сказав він.

С.ТІГІПКО зауважив, що ВВП 46-мільйонної України сьогодні в кілька разів нижче, ніж низки навіть менших держав, зауваживши, що, за оцінками експертів, в тіні знаходиться 35-40% національної економіки.

„Тільки з однієї причини: його поважність інвестор повинен домінувати у всіх наших думках та діях. Якщо цього не буде, то своїми силами, своїми інвестиціями з Кіпру, ми питання не вирішимо”, - пояснив він.

С.ТІГІПКО також зауважив, що владі вдається утримувати стабільною ситуацію із виплатою пенсій завдяки значній кількості пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію.

„Ми виживаємо завдяки тому, що 4,9 млн. українців отримають пенсію нижче 900 гривень, тобто 100 доларів. Ось що нас рятує”, - додав він.

Віце-прем’єр нагадав, що уряд планує добитися бездефіцитного Пенсійного фонду та запровадити другий рівень пенсійної системи з 2013 року.