Азаров добре розуміє геологів, геодезистів і картографів

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ привітав геологів, геодезистів і картографів з професійним святом.

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Звертаючись до геологів М.АЗАРОВ зазначив: “Ви створили потужну мінерально-сировинну базу та забезпечили Україну топографо-геодезичною і картографічною продукцією різного призначення, що на сьогодні є надійною запорукою безпеки держави та примноження національного багатства”.

“В умовах структурних перетворень в економіці ваша діяльність спрямована на підвищення ефективності і якості робіт, впровадження новітніх технологій та світових досягнень”, - говориться у привітанні прем’єра.

Як підкреслив М.АЗАРОВ, “уряд добре розуміє проблеми кожного працівника і галузі в цілому. Свідченням цього є постійна підтримка діяльності Державної геологічної служби і Державної служби геодезії, картографії та кадастру”.

М.АЗАРОВ побажав геологам, геодезистам і картографам творчих здобутків, міцного здоров’я, щастя та благополуччя.