У СБУ переконалися, що «макіївські підривники» на вибухах не знаються

У ході слідчих дій у справі про «макіївські вибухи» оперативники Служби безпеки України переконалися, що затримані міліцією підозрювані теракт скоїти не могли.

Про це кореспонденту ZN.UAповідомило поінформоване джерело у Донецькому обласному управлінні СБУ.

«На допитах з`ясувалося, що вони абсолютно нічого не розуміють у вибуховій справі. Несуть повну маячню… Їх свідчення абсолютно не відповідають тому, що було насправді», - розповів співрозмовник видання.

Проте, затримані дотепер перебувають у СІЗО, і продовжують стверджувати, що виконавцями теракту були саме вони.

Крім того, експерти-вибухотехніки нарешті встановили, якою вибухівкою користувалися зловмисники при здійсненні теракту. За даними джерела, це був амоніт, який використовується у багатьох галузях промисловості, у тому числі й у гірничій справі.

Слідство продовжується. Основною версією, як і раніше, залишається «вимагання з метою отримання викупу».

Нагадаємо, рано вранці 20 січня ц.р. у Макіївці сталося два вибухи на відстані 600 м один від одного: перший - у центрі міста в районі адмінбудівлі ДП «Макїїввугілля», другий - у районі торгового центру «Голден Плаза». Жертв і постраждалих немає. Зловмисники нібито вимагали від відомих у Макіївці людей 4,2 мільйона євро.

Голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ того ж дня заявив, що за фактами вибухів порушено кримінальну справу за статтею «тероризм».

Пізніше, 15 лютого, правоохоронці повідомили про затримання двох підозрюваних. За версією міліції, після розбійного нападу на таксиста у тій же Макіївці за гарячими слідами затримані двоє молодих людей, 23 і 24 років, які на допитах зізналися і у здійсненні терактів 20 січня.