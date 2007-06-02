З’їзд Нашої України припинив повноваження фракції та закрився

З’їзд блоку «Наша Україна» достроково припинив повноваження народних депутатів своєї фракції. Усього до складу фракції «Наша Україна» входить 66 депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення висловилися 280 делегатів, проти – 2.

Виступаючи перед делегатами з’їзду лідер партії «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО зазначив, що після відповідного рішення «Нашої України», а також з’їзду БЮТ Верховна Рада стане недієздатною.

Після цього з’їзд блоку «Наша Україна» закрив своє чергове засідання.