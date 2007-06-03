Урожай час рятувати

Уряд завтра на позачерговому засіданні розробить невідкладні заходи щодо збереження врожаю 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні журналістам в Одеській області після ознайомлення зі станом посівів, які постраждали від посухи.

«У нас у 10 регіонах держави складна ситуація. Втрати в цих регіонах будуть, умовно кажучи, приблизно половина від того, що планували», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр уточнив на прикладі Одеської області, в якій планували зібрати урожай на рівні трьох млн. тонн, а зараз прогнозується на рівні 1,4-1,5 млн. тонн. «Безумовно, одним з головних питань є питання заготівлі продовольчого зерна на 2008 рік», - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що уряд передбачає фінансування програми із заготівлі продовольчого зерна і створення посівного фонду. «Його (посівний фонд – УНІАН) потрібно зберегти і готуватися до цього. Там, де можна, пересівати іншими культурами, ми пересіватимемо, і до цього регіони готові», - сказав він.

Глава уряду також повідомив, що передбачені також кошти для надання допомоги сільгосппідприємствам і компенсації їх втрат, а також вивчається можливість компенсації втрат селянам, які живуть за рахунок підсобних господарств.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2007 рік», в якому, серед іншого, передбачено виділити 270 млн. грн. на вирішення проблем, що виникли в АПК унаслідок посухи.