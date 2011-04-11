Експерт: через кліматичні умови ліса не відновлюються самі

У Дніпропетровській області цього року на відновлення лісів буде виділено 5,3 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник начальника Дніпропетровського обласного управління лісового та мисливського господарства Валерій ВЕЛИЧКО.

За його словами, 1,2 млн. грн. із зазначеної суми виділено з державного бюджету, 4,1 млн. грн. – з обласного та місцевих бюджетів.

В.ВЕЛИЧКО уточнив, що цієї весни в регіоні планується висадити саджанці на території площею 1,3 тис. га. 100 га підлягає відновленню після пожеж, на решті площі будуть закладені нові ліси.

В.ВЕЛИЧКО наголосив, що через кліматичні умови у Дніпропетровській області ліси практично не відновлюються самостійно, 90% дерев у них висаджені людьми.