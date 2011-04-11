У Венесуелі заарештували екіпаж балкера, у складі якого є українці

Представники венесуельської влади затримали грецький балкер Maria L. і заарештували екіпаж, до складу якого входять громадяни України, через виявлення на судні наркотиків.

Про це повідомляє «Морський бюлетень «Совфрахт».

Згідно з повідомленням, 400 кг кокаїну знайшли прикріпленими до підводної частини балкера в районі рульового пристрою.

Екіпаж складається з 20 осіб – громадян Греції, Індонезії, Чилі та України.