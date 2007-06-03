Смерть Литвиненка з завтрашнього дня почне приносити гроші

В Європі завтра завтра надійде у продаж книга про смерть колишнього офіцера ФСБ Росії Олександра Литвиненка. Про це повідомив співавтор книги, голова Фонду цивільних свобод Олександр ГОЛЬДФАРБ.

Як передає радіостанція «Эхо Москвы», книга під назвою «Смерть дисидента» одночасно побачить світ в Англії, Німеччині, Франції і Голландії. Найближчими місяцями книга вийде друком у 22 країнах 14-ма мовами.

За словами О.ГОЛЬДФАРБА, в книзі переплітаються три історії. «Одна - історія Саші і Марини ЛИТВИНЕНКО, друга присвячена розвитку відносин між ПУТІНИМ і БЕРЕЗОВСЬКИМ, включаючи знамениту історію, як БЕРЕЗОВСЬКИЙ сприяв приходу ПУТІНА до влади; третя частина - історія Росії за останні 10 років, головна тема - війна в Чечні», - повідомив О.ГОЛЬДФАРБ.

Він нагадав, що права на екранізацію цієї книги придбала компанія «Columbia Pictures».

Як повідомляв УНІАН, колишній співробітник ФСБ О.Литвиненко, який мешкав останні роки в Лондоні, помер 23 листопада 2006 року. Причиною його смерті стало отруєння радіоактивною речовиною полоній-210. Британські власті вважають, що отрута потрапила в організм О.Литвиненка 1 листопада, коли він зустрічався в Лондоні з російським бізнесменом Андрієм ЛУГОВИМ. Передбачається, що О.Литвиненко був отруєний саме під час зустрічі з А.ЛУГОВИМ.

Росіянин заперечує свою причетність до смерті О.Литвиненка і називає себе і свою родину жертвами "радіоактивного нападу".