У Світовому банку вважають, що дії Кабміну суперечать логіці

Директор представництва Світового банку в Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР вважає, що центральний депозитарій України має створюватися на базі «Всеукраїнського депозитарію цінних паперів» (ВДЦП) - приватного депозитарію, який давно і успішно працює в Україні.

Про це М.РАЙЗЕР заявив УНІАН, коментуючи наміри уряду України створити центральний депозитарій на базі ВАТ «Національний депозитарій України» (НДУ) за рахунок коштів держбюджету.

На думку представника СБ, такі плани суперечать логіці розвитку ринку депозитарних послуг.

«Наша позиція така: оскільки в Україні давно працює приватний депозитарій – «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», причому працює непогано і має довіру учасників ринку, ми виступаємо проти того, аби витрачати державні кошти на створення нової структури, якщо така структура вже є. Ми довели до відома українського уряду цю нашу позицію: якщо і створювати єдиний депозитарій в Україні, то треба робити це на базі злиття Всеукраїнського депозитарію цінних паперів й НДУ. Таке злиття було б логічним: тоді інфраструктура і досвід, які вже існують у ВДЦП, не будуть втрачені і будуть задіяні на користь розвитку ринку», - заявив М.РАЙЗЕР.

Як повідомляв УНІАН, у лютому ц.р. Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон ТЕФТ у листі на ім`я віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА повідомив, що, на його думку, створення центрального депозитарію на базі НДУ суперечить домовленостям між урядом України і Міжнародним валютним фондом.

У рамках програми взаємодії України з МВФ український уряд зобов`язався в 2011 році створити єдиний центральний депозитарій, який повністю відповідатиме міжнародним стандартам, управлятиметься прозоро, базуватиметься на принципах корпоративного управління, що забезпечують збалансоване представництво інтересів учасників ринку і держави.

4 лютого 2011 року заступник голови Державного агентства з питань науки, інновацій і інформатизації Віктор ІВЧЕНКО звернувся до прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА з пропозицією створити Центральний депозитарій України на базі Національного депозитарію України.

28 лютого 2011 року прем`єр затвердив склад оргкомітету і заходи зі створення центрального депозитарію на базі Національного депозитарію України. До даної групи не ввійшли представники Всеукраїнського депозитарію цінних паперів.