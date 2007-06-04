У Криму на сьогодні оголошено штормове попередження

Через очікувану негоду на сьогодні, 4 червня, в Криму оголошено штормове попередження.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в АРК.

За даними МНС, на всій території півострова очікуються сильні дощі, місцями зливи, гроза. Негода супроводжуватиметься шквальним вітром, швидкістю до 15-20 метрів за секунду.

Кримські рятувальники попереджають: при поривах вітру слід остерігатися перебування поблизу ліній електропередач, старих будов і сухих дерев.

"Під час грози уникайте відкритої місцевості і височин, не знаходьтеся під деревами, що окремо стоять, електроопорами, поблизу металевих конструкцій, - закликають в МНС Криму, - не купайтеся під час грози".

Крім того, під час грози рятувальники рекомендують не використовувати в приміщеннях електроприлади, не користуватися телефонним зв`язком.

"Особливу увагу звертайте на безпеку дітей", - закликають в МНС автономії.

Під час виникнення аварійної ситуації рятувальники радять повідомляти відповідну службу.