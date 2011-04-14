На узбіччі виявлено 9 кг ртуті
01:58, 14 квітня 2011Суспільство
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Ємність вилучили фахівці МНС
У Чернігівській області на узбіччі дороги знайдено 9 кг ртуті.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адміністрації.
Зокрема, за їх даними, поблизу смт Олишівка Чернігівського району на узбіччі дороги виявлено закриту пластикову ємність об’ємом 1 л з речовиною, схожою на ртуть, вагою близько 9 кг.
Ємність з речовиною вилучено фахівцями Управління МНС України в області з метою подальшої її утилізації на ПП "Дон-Бас".
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