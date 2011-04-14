У Табачника просять навчальні заклади боротися з наркотиками за свій рахунок

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту рекомендувало керівництву навчальних закладів встановити камери відеоспостереження для посилення боротьби з поширенням і вживанням психоактивних речовин.

Про це йдеться в листі МОН від 11 квітня до керівників загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальих закладах усіх рівнів акредитації і форм власності. Текст листа оприлюднений на сайті міністерства.

Міносвіти наголошує, що стурбоване інформацією, яка надходить від правоохоронних органів щодо подальшого розповсюдження наркоманії серед молоді.

“Епідемія наркоманії в Україні набуває дедалі більшого розмаху: за даними експертів, нині кількість споживачів психоактивних речовин перевищує 500 тисяч осіб переважно молодого віку”, - наголошується в листі відомства.

Також у МОН звертають увагу, що за даними опитування п`ята частина молодих людей знайома з впливом наркотиків. Серед них найбільший відсоток становлять учні загальноосвітніх навчальних закладів і студенти вищих навчальних закладів.

У міністерстві вважають. що основним напрямом боротьби з наркоманією у навчальних закладах має стати профілактика вживання наркотиків та широкомасштабна роз’яснювальна робота серед студентів про негативність зазначеного явища.

“З метою запобігання розповсюдження наркотичних засобів у навчальних закладах та поблизу них рекомендуємо встановити камери спостереження та засоби оперативного зв‘язку з правоохоронними органами з метою затримання осіб, які розповсюджують наркотики тощо. До цієї роботи активно залучати батьків, органи студентського самоврядування навчального закладу усіх рівнів та громадські організації”, - говориться в листі міністерства.

Крім того, керівникам навчальних закладів, їх заступникам, проректорам (помічникам керівників) з виховної роботи, деканам, їх заступникам, класним керівникам та кураторам студентських груп доручено посилити роз‘яснювальну роботу серед школярів та студентів про шкоду вживання наркотичних засобів, у своїй роботі звертати увагу на стан здоров’я, настрій студентів, знати їх проблеми, проводити просвітницьку роботу. Також вказується на необхідність розробити методи попередження зловживання наркотиками серед школярів та студентів, забезпечити атмосферу здорового способу життя у навчальному закладі.