Прокурор Донецька просить не ставити крапку в питанні із закриттям шкіл

Прокурор міста Донецька Олександр ОЛЬМЕЗОВ заявляє, що в рішенні про закриття трьох загальноосвітніх шкіл міста «крапку ставити ще не можна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам після сесії Донецької міської ради, коментуючи рішення депутатів міськради закрити в місті три загальноосвітні школи №№111; 121 і 154.

За словами О.ОЛЬМЕЗОВА, «для того, щоб дати оцінку законності чи незаконності прийнятого сьогодні на сесії рішення про закриття шкіл, ми повинні вивчити це питання». «Тобто, ми одержуємо рішення виконкому, вимагаємо всі необхідні документи. Якщо буде необхідність виїхати за місцем дислокації, виїдемо тоді», - пояснив прокурор. При цьому він ще раз наголосив, що «сьогодні дати офіційно висновок – законне чи не законне рішення, я не можу».

«У цьому питанні, безумовно, крапку ще ставити не можна. Це однозначно», - заявив О.ОЛЬМЕЗОВ.

«У мене вже були представники громадських організацій, говорили, що звертатимуться з цього питання. Будь ласка, хай звертаються. Прокуратура, безперечно, працюватиме, і ми врахуємо абсолютно все. Ми даватимемо оцінку про законність прийнятого сьогодні сесією рішення», - підсумував прокурор міста Донецька.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутати Донецької міської ради, попри протести батьків, прийняли рішення про закриття трьох загальноосвітніх шкіл.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».