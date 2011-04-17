У Києві ліквідували нарколабораторію

Працівники Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків ГУМВС України в м. Києві ліквідували в Оболонському районі столиці нарколабораторію.

В одному з гаражів автокооперативу двоє киян виготовляли амфетамін, який в подальшому продавали дрібним наркодилерам, повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві.

Правохоронці затримали 25-річного киянина, який на власному автомобілі «Фольксваген» намагався вивезти з території автокооперативу чергову дозу наркотику. Під час огляду автомобіля правоохоронці вилучили вісім поліетиленових пакетів з амфетаміном. Іншого зловмисника оперативники затримали в гаражі, де 23-річний хлопець займався виготовленням чергової дози.

Під час огляду приміщення боксу, замаскованого під станцію технічного обслуговування автомобілів, правоохоронці виявили та вилучили лабораторне обладнання, хімічні речовини для виготовлення психотропних речовин та ще кілька розфасованих пакетів з амфетаміном загальною вагою 60 г.

Наркоділків затримано. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.