У БЮТ стурбовані, що Жуків острів можуть забудувати котеджами

У фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київській міській раді стурбовані, що повернуті землі Жукового острова можуть таки забудувати котеджами.

Як пише сайт опозиційної сили “Головне.com”, на засіданні постійної комісія Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури розглядалось питання про відведення землі у розмірі близько 2 га на Жуковому острові під ніби-то будівництво соціального житла.

Лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна МЕЛІХОВА з цього приводу висловила переконання, що не йдеться ні про яке відновлення і захист території ландшафтного заказника "Жуків острів", а відбувається спроба перерозподілити територію, використовуючи відволікаючі маневри.

«Поки громада радітиме, що територія Жукового острова звільнена від забудовників, там почне будівництво сама київська влада. Крім того, всім зрозуміло, що навіть за формальної відписки про будівництво соціального житла у вигляді котеджів, у такому престижному місці житимуть не багатодітні сім’ї, а VIP-персони», - заявила Т.МЕЛІХОВА.

Голова фракції переконана, що коли йдеться про таку унікальну територію як Жуків острів, всі мають бути рівними перед законом. Т.МЕЛІХОВА наголосила, що потрібно не допустити забудову цієї території незважаючи ні на які обґрунтування і зберегти екосистему заказника.

За інформацією фракції, йдеться про передачу у постійне користування земель КП з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд" на вул. Лютнева, 1б та вул. Лютнева, 58 для будівництва та експлуатації житлових будинків за програмою "Доступне житло".

Як відзначають у фракції, нещодавно судом було скасовано незаконні рішення, прийняті “більшістю Чернівецького - Партії регіонів” у Київраді про передачу у власність житловим кооперативам 300 га земель, розташованих на території ландшафтного заказника місцевого значення "Жуків острів".

«З точки зору Києва не має значення, хто зруйнує заповідник, чи бізнесмени, які будували б там висотки, чи міська влада, яка побудує соцжитло у вигляді котеджів. Зелені зони, тим паче Жуків острів, треба берегти як легені міста, а будувати в інших місцях», - наголосила Т.МЕЛІХОВА.