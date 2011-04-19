Депутат Осика пропонує скасувати заборону на гральний бізнес

Народний депутат Сергій ОСИКА (позафракційний, колишній член фракції БЮТ) вніс на розгляд Верховної Ради проекту закону “Про азартні ігри”, в якому пропонується скасувати заборону на гральний бізнес в Україні.

Як повідомляється на сайті парламенту, відповідний законопроект було зареєстровано 18 квітня.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що заборона азартних ігор в Україні призвела до переходу їх “у глибоку «тінь». За даними депутата, “незважаючи на існуючу заборону, за оцінками, які надають самі представники грального бізнесу, у цю сферу залучено близько 20% дорослого населення України, яке витрачає на азартні ігри понад 2 млрд. доларів на рік, і при цьому держава не отримує у бюджет жодної копійки з цих коштів у вигляді податків з грального бізнесу”.

Даним законопроектом пропонується запровадити державну монополію на організацію державних грошових лотерей та інших азартних ігор. Крім того, передбачається, що державні грошові лотереї та азартні ігри в казино може проводити Національний організатор азартних ігор або інші юридичні особи, які придбали відповідну ліцензію в обсязі, передбаченим угодою із Національним організатором азартних ігор.

Також передбачається встановити вимоги до фінансового стану операторів державних грошових лотерей - статутний (складений) капітал не менше, ніж у банків, що здійснюють діяльність на всій території України - 75 млн. грн., власний капітал не менше 5 млн. євро. Крім того, пропонується встановити вимоги до фінансового стану операторів азартних ігор в казино - статутний (складений) капітал не може бути меншим, ніж сума вартості ліцензії та вартості грального обладнання, яке використовується для проведення азартних ігор, понад 40 млн. грн., власний капітал не менше 5 млн. євро.

Законопроектом також передбачено, що казино дозволяється розміщувати виключно на території єдиної територіальної спеціальної гральної зони для розміщення казино та об’єктних зон проведення азартних ігор. При цьому зазначається, що територією таких спеціальних гральних зон вважаються: - територія трьох-п‘яти зіркових готелів з кількістю номерів не менше 60 в Автономній Республіці Крим (крім м. Севастополя) та територія курортів: м.Буковель, м.Трускавець, м.Моршин, м.Мукачеве та смт Славське у їх географічних межах, встановлених законодавством України.