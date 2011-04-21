Прокурор підтвердив, що на побитих рибалок чинили тиск у ресторані

Прокурор Чернівецької області Петро КОВАЛЬ підтвердив факт побиття і катування головою (нині вже колишнім) Заставнівської РДА Михайлом БОЙЧУКОМ, його родичами й охоронцями водойми чотирьох рибалок на одному із платних ставків райцентру Заставна, що мав місце минулої суботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.КОВАЛЬ заявив на сьогоднішній прес-конференції у Чернівцях.

«Мною було прийнято рішення про затримання чотирьох із п’яти осіб (зятя, брата М.БОЙЧУКА і двох охоронців ставка), які брали участь у катуванні. Підставою для їх затримання стало те, що минулої ночі у ресторані «Хрещатик» у Заставні зять голови РДА, його дружина і сам керівник району М.БОЙЧУК намагалися тиснути на викрадених з лікарні рибалок і підкупити потерпілих, а також чинили проти них інші протиправні дії. Всім затриманим дана можливість захищати свої інтереси з адвокатами», - заявив прокурор.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи встановлено факт присутності М.БОЙЧУКА під час побиття рибалок на ставку, оскільки той категорично це відкидав у своїх офіційних заявах, прокурор Чернівецької області сказав: «Якби я цього не встановив, то не порушив кримінальної справи проти керівник району БОЙЧУКА, а лише за фактом. Більше того, встановлено, що він особисто брав участь у побитті одного з рибалок за допомогою дерев’яного предмету типу біти».

Також прокурор пояснив, чому не затриманий “керівник і ініціатор жахливого злочину”, голова райдержадміністрації М.БОЙЧУК.

«Це рішення мною було прийнято більше з етичних міркувань, бо він надав довідки, що є інвалідом третьої групи і має проблеми з серцем. На даний час нами перевіряється вся медична документація щодо цього», - заявив П.КОВАЛЬ.

При цьому він додав, що попередив М.БОЙЧУКА про неприпустимість тиску на потерпілих і їхніх родичів. «Якщо далі з його боку буде факт впливу на потерпілих та їхніх родичів – незалежно у якій формі, – мною буде негайно прийняте рішення про обрання іншої міри запобіжного заходу, аніж діюча підписка про невиїзд», – сказав прокурор області.

Також він повідомив, що того ж дня, коли до прокуратуру надійшли заяви потерпілих, ним була створена слідчо-оперативна група для найшвидшого реагування на резонансну подію.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня у райцентрі Заставна кілька озброєних рушницями чоловіків у присутності голови Заставнівської райдержадміністрації М.БОЙЧУКА жорстоко побили чотирьох місцевих жителів, які вирішили порибалити на одному з платних ставків «Блакитна нива».

За словами потерпілих В.СЛОБОДЯНА, І.АБРАМОВИЧА та М.МИХАЙЛЮКА, «охоронці ставка» били їх бітами по тілу, приковували кайданами до бетонних стовпів, погрожували вбити й опустити тіла на дно ставка, «щоб погодувати риб», а також стріляли з рушниць у повітря, коли заляканим людям дали три хвилини, щоб утекти. І.АБРАМОВИЧУ рушницею один з охоронців вибив зуби. Четвертого напарника рибалок — І.БАБІЯ, який до 18 квітня лежав у районній лікарні з проламаним черепом, за повідомленням прес-служби облорганізації «Батьківщини», виписали з лікарні і «зробили документи, що він вдарився у себе вдома».

19 квітня Прокуратура Чернівецької області порушила кримінальну справу стосовно голови Заставнівської райдержадміністрації М.БОЙЧУКА. Також порушено кримінальну справу стосовно його рідного брата, зятя і двох охоронців приватних ставків за ст. 27, ч. 3 ст. 365 і ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України.

Після порушення кримінальної справи правоохоронці заарештували охоронців, зятя і рідного брата М.БОЙЧУКА. Самого М.БОЙЧУКА не затримали, оскільки той надав довідки про свою інвалідність.

Голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло ПАПІЄВ 19 квітня вніс подання до Адміністрації Президента України і Кабінету міністрів України щодо звільнення М.БОЙЧУКА з посади.

Сьогодні, 20 квітня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав розпорядження про звільнення М.БОЙЧУКА з посади голови Заставнівської РДА Чернівецької області.