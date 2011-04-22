Джерело: У крові Лісіна, який їхав зі швидкістю 270 км/год, знайшли алкоголь

Народний депутат Микола Лісін, який загинув у ДТП, керуючи автомобілем Lamborghini, значно перевищив швидкість, яка на момент аварії становила близько 270 км на годину.

Крім того, експертиза виявила у крові загиблого алкоголь, повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

За інформацією співрозмовника агентства, велика швидкість автомобіля, під час зіткнення з бордюрним каменем, стала причиною того, що М.Лісін втратив керування автомобілем.

У салоні Lamborghini також перебувала жінка, яку під час аварії викинуло із салону автомобіля. Жінку у важкому стані було госпіталізовано.

Як зазначило джерело, депутат керував автомобілем, не пристебнувшись паском безпеки.

«Він ніби-то відмовився, щоб за кермо автомобіля сів водій, а, керуючи іномаркою, їхав з швидкістю близько 270 км на годину. Машини з охороною, які їхали за ним, значно відстали», - цитує своє джерело Цензор.нет.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат М.Лісін (1964 року народження) загинув у Києві у ДТП вночі 16 квітня.