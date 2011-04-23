Молочна кухня, з якої отруїлися 60 дітей, працювала без дозволу

Донецька дитяча молочна кухні центральної міської клінічної лікарні № 1, продукцією якої 4-8 квітня отруїлися 60 малолітніх дітей, працювала без дозволу на експлуатацію.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

Прокуратура під час перевірки встановила, що причиною отруєння і госпіталізації 60 дітей немовлячого і раннього віку стало навмисне ігнорування розпоряджень законодавства з боку завідуючої молочною кухнею і неналежне ставлення до своїх службових обов`язків головного санітарного лікаря Ворошиловського району Донецька.

У прокуратурі підкреслили, що молочна кухня з грудня 2010 року до квітня поточного року здійснювала переробку молока і виготовлення молочних продуктів для дитячого харчування з грубим порушенням розпоряджень Законів "Про планування і забудову територій", "Про безпечність і якість харчових продуктів", "Про дитяче харчування", а також "Про молоко і молочні продукти".

За словами першого заступника прокурора Донецька Олега СЮСЯЙЛА, капітальний ремонт будівлі молочної кухні, який проводився з серпня до грудня 2010 року, було проведено без дозволу на здійснення будівельних робіт. Також після закінчення будівництва будівля в експлуатацію не приймалася, сертифікат відповідності не видавався. Крім того, обов`язковий для такого роду об`єктів документ (експлуатаційний дозвіл), який повинен видаватися головним санітарним лікарем, молочній кухні не видавався, виробництво продуктів харчування здійснювалася без документації, підкреслив О.СЮСЯЙЛО.

Він також відзначив, що продукція кухні не піддавалася державній санітарно-епідеміологічній експертизі і державній реєстрації. Крім цього, технологічне обладнання, яке використовувалося при переробці молока, не мало відповідного атестату, без наявності якого переробка молока і виробництво молочних продуктів заборонені.

«Контроль над безпекою молочних продуктів, зокрема шляхом створення і діяльності лабораторії, не здійснювався», - повідомив заступник прокурора.

За його словами, всі ці обставини були відомі Ворошиловській районної СЕС, «оскільки вона проводила перевірки молочної кухні перед початком її роботи і потім щомісяця».

Прокуратурою також було встановлено, що у своїй діяльності завідувачка молочною кухнею і посадовці СЕС, які здійснювали санітарний нагляд за діяльністю кухні, керувалися нормативними актами, прийнятими за часів СРСР. При цьому не враховувалося, що норми тих актів не відповідають законам України.

Прокурорська перевірка також показала, що 11 з 12-ти працівників кухні після 30 березня взагалі не мали бути допущеними до роботи, оскільки вони не проходили обов`язкового медичного огляду. «У випадку, якби їх огляд було проведено, шкоди для здоров`я дітей можна було уникнути», - відзначив О.СЮСЯЙЛО.

Прокуратура Донецька порушила кримінальні справи щодо завідуючої молочною кухнею за ознаками складу злочину, відповідальність за який передбачена ч. 1 ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем» КК України, а також щодо головного санітарного лікаря Ворошиловського району - за ч.1 ст. 367 «Службова недбалість» КК України. Триває слідство.