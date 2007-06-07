Погода на 8 - 12 червня

Завтра в Україні буде мінлива хмарність. За даними Українського гідрометцентру, вночі в Карпатах та на півночі Лівобережжя, вдень у західних, центральних та східних областях місцями очікується короткочасний дощ, гроза, на решті території опадів не передбачається. Вітер переважно північний, 5-10 м/с, вдень у східних областях, в Криму та Приазов’ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів 17-20°, на сході країни місцями 6-9° тепла; вдень 23-28°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 15-20°. На Закарпатті: місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 12-17°, вдень 24-29° (в горах вночі 7-12°, вдень 15-20°).

9 та 10 червня у південних, Вінницькій, Кіровоградській областях буде малохмарно, без опадів. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів 18-20°, вдень 25-30°, місцями 32-35°. На решті території мінлива хмарність; вночі без опадів, вдень (у західних областях і вночі) окремі невеликі короткочасні грозові дощі. Температура вночі 11-16°, у східних областях місцями 5-8° тепла, вдень 24-29°. Вітер в Україні північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. На Закарпатті окремі невеликі грозові дощі, лише вночі без опадів; температура вночі 13-18°, вдень 25-30° (в горах вночі 8-13°, вдень 15-20°).

11 червня в Україні очікуються короткочасні дощі та грози, лише у південній частині та східних областях переважно без опадів. Температура вночі 12-17°, на півдні до 20°, вдень 28-33°, на півночі та заході 22-27°. На Закарпатті короткочасні дощі, грози; температура вночі 11-16°, вдень 22-28° (в горах вночі 7-12°, вдень 15-20°).

12 червня короткочасні дощі та грози передбачаються по всій території країни. Температура вночі 12-17°, на півдні до 20°, вдень 20-25°, у південній частині до 30°. На Закарпатті температура вночі 11-16°, вдень 22-28° (в горах вночі 7-12°, вдень 15-20°).

У Києві та області 8 червня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 13-15°, вдень 24-26°; по області вночі 10-15°, вдень 23-28°.

9 та 10 червня також мінлива хмарність, вдень можливі окремі невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°.

11 червня у Києві та області передбачаються короткочасні дощі, грози. Температура вночі 12-17°; вдень 22-27°.

12 червня також дощ з грозою. Температура вночі 12-17°; вдень 20-25°.