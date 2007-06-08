Цушка перевели в іншу лікарню і добре охороняють
09:09, 08 червня 2007Суспільство
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Міністр перебуває на реабілітації
Міністр внутрішніх справ Василь Цушко перебуває на реабілітації у лікарні Святого Бернварда німецького міста Хільдесхайм.
Про це пише німецький таблоїд "Більд".
Як зазначає видання, Цушка добре охороняють – біля його палати постійно чергують двоє поліцейських.
Лікарня Святого Бернварда має добру репутацію та часто приймає пацієнтів з-за кордону.
Цушко у вівторок залишив лікарню міста Ганновер, де його оперували після серцевого нападу, і був переведений до Хільдесхайма, де він перебуває на реабілітації.
Вочевидь, серцевий напад у Цушка стався просто від перехвилювання, оскільки отрути в його організмі виявлено не було, повідомляє таблоїд.
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