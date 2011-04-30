При Кабінеті міністрів утворено Зовнішньоекономічну раду

Уряд на своєму засіданні 27 квітня утворив Зовнішньоекономічну раду при Кабінеті міністрів України.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Головою ради призначено першого віце-прем’єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА, заступниками голови ради – міністра закордонних справ та першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі.

Зовнішньоекономічна рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння забезпеченню координації заходів щодо міжнародного економічного співробітництва.

Як зазначається у повідомленні, прийняття документа дасть можливість налагодити структурний діалог між владою, бізнесом і громадянським суспільством згідно з європейською практикою; виробити цілісну і збалансовану зовнішньоекономічну політику, спрямовану на підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості економіки України.

Крім того, це дозволить поліпшити умови торгівлі на зовнішніх ринках для вітчизняних виробників та збільшити обсяги експорту, підвищити його географічну і товарну диверсифікованість, у тому числі за рахунок товарів з високою доданою вартістю.