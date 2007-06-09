Ахметов готує Україні ”План Маршалла”

"Фонд розвитку" Рината Ахметова замовив західним спеціалістам програму реформ для України.

Про це повідомив заступник керівника фракції Партії регіонів Борис Колесников в інтерв’ю "Дзеркалу тижня", опублікованому в суботу.

"Гадаю, нам потрібен власний "План Маршалла". Але тільки не зовнішньої допомоги, а акумуляції власних ресурсів", - зазначив він.

"В мене є підстави сподіватися, що програма, яка готується на замовлення пана Ахметова, стане "Планом Маршалла" для України", - додав Колесников.

За його інформацією, розробка програми вже майже готова. Колесников висловив думку, що після презентації програми відбудеться "досить широке" її обговорення.

Українська правда