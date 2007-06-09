Ахметов готує Україні ”План Маршалла”
14:17, 09 червня 2007Суспільство
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Зовнішня допомога та акумуляція власних ресурсів
"Фонд розвитку" Рината Ахметова замовив західним спеціалістам програму реформ для України.
Про це повідомив заступник керівника фракції Партії регіонів Борис Колесников в інтерв’ю "Дзеркалу тижня", опублікованому в суботу.
"Гадаю, нам потрібен власний "План Маршалла". Але тільки не зовнішньої допомоги, а акумуляції власних ресурсів", - зазначив він.
"В мене є підстави сподіватися, що програма, яка готується на замовлення пана Ахметова, стане "Планом Маршалла" для України", - додав Колесников.
За його інформацією, розробка програми вже майже готова. Колесников висловив думку, що після презентації програми відбудеться "досить широке" її обговорення.
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