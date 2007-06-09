Україна і Казахстан погодять дії щодо вступу до СОТ

Про необхідність підписання міждержавного протоколу про узгоджені дії і взаємні консультації на шляху вступу України і Казахстану до Світової організації торгівлі домовилися міністр економіки України Анатолій КІНАХ і міністр індустрії та торгівлі Казахстану Галим ОРАЗБАКОВ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Мінекономіки, домовленість була досягнута в ході зустрічі міністрів в рамках ХI Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму.

А.КІНАХ і Г.ОРАЗБАКОВ також обговорили питання створення зони вільної торгівлі між двома країнами.

Міністри відзначили позитивну динаміку розвитку двосторонніх зовнішньоекономічних відносин, просування співпраці в сферах паливно-енергетичного комплексу, торгівлі і машинобудування.

Довідка УНІАН. Казахстан зацікавлений в одночасному приєднанні до СОТ Білорусі та Росії.

Україна планує стати членом СОТ вже в 2007 році.