Елтон Джон завітав на українську вечірку

Вчора на венеціанському Бієннале відкрилося ще декілька виставкових павільйонів — африканський, американський, французький і російський. Проте з величезної кількості робіт художників різних країн італійські власті в особі віце-прем`єра Рутеллі зарахували до трійки найцікавіших українську експозицію "Поема про внутрішнє море", повідомляє Сегодня.

На одній з центральних площ Венеції не в рамках Бієннале розмістилася ще одна виставка, присвячена нашій країні, — "Інтерзона: територія без конфліктів". Там, як і на відкритті українського павільйону, були присутні віце-прем`єр Дмитро Табачник і міністр культури і туризму Юрій Богуцький, а ще Аліна і Ганна Завальські з дуету "Алібі". А на українську вечірку завітала така зірка світової величини, як Елтон Джон.