СНД чекає революційне вдосконалення
Президенти обговорюють реформування
Глави країн Співдружності незалежних держав обговорюють питання реформування СНД.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на відкритті засідання голова СНД, президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ зазначив, що співпраця в рамках СНД є одним з важливих напрямків зовнішньої політики всіх держав.
Він запропонував до обговорення питання реформування СНД. «Ми надаємо виняткове значення реформуванню Співдружності, оптимізації її структур, зокрема й статутних органів – виконавчого комітету, вдосконалення ефективності його діяльності», - підкреслив Н.НАЗАРБАЄВ.
Він нагадав, що на одній з попередніх зустрічей була створена робоча міждержавна група на рівні заступників зовнішньополітичних відомств. Він повідомив, що група підготувала проект концепції реформування СНД.
Виконавчий секретар СНД Володимир РУШАЙЛО розповів, що в проекті концепції «передбачається революційне вдосконалення Співдружності». Проект визначає основні цілі СНД, шляхи й перспективи, пріоритети, механізми функціонування Співдружності та його організаційне вдосконалення.
За словами В.РУШАЙЛА, як основну мету СНД визначено в перспективі інтеграцію політичного та економічного об`єднання зацікавлених держав, що забезпечує ефективний розвиток кожного учасника об`єднання.
У проекті концепції підтверджені пріоритетні напрямки розвитку Співдружності: розвиток економічної інтеграції, забезпечення стабільності безпеки, співпраця в гуманітарній сфері. Одночасно, за словами В.РУШАЙЛА, відзначена необхідність у поглибленні політичної взаємодії, вироблення скоординованої міграційної політики, спільного вирішення економічних проблем, попередження надзвичайних ситуацій і ліквідація наслідків стихійних лих. Особливої уваги вимагає, підкреслив В.РУШАЙЛО, зміцнення співпраці регіонів і прикордонних територій. Також у концепції приділена увага питанню активізації міжпарламентської співпраці.
В.РУШАЙЛО підкреслив, що особлива увага приділяється економічному співробітництву. Зокрема, питання завершення введення повномасштабного режиму зони вільної торгівлі, розвиток взаємодії в галузі транспорту, зокрема формування мережі міжнародних транспортних коридорів на просторах СНД.
Також говорив В.РУШАЙЛО про питання співпраці в галузі енергетики, зокрема про посилення надійності енергопостачань та оптимізації використання паливно-енергетичних ресурсів. Також йшлося про співпрацю в галузі видобутку, транспортування і транзиту вуглеводню, розробці великих спільних інвестиційних проектів і насамперед у галузі транспорту та енергетики, створення фінансово-промислових груп.