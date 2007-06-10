СНД чекає революційне вдосконалення

Глави країн Співдружності незалежних держав обговорюють питання реформування СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на відкритті засідання голова СНД, президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ зазначив, що співпраця в рамках СНД є одним з важливих напрямків зовнішньої політики всіх держав.

Він запропонував до обговорення питання реформування СНД. «Ми надаємо виняткове значення реформуванню Співдружності, оптимізації її структур, зокрема й статутних органів – виконавчого комітету, вдосконалення ефективності його діяльності», - підкреслив Н.НАЗАРБАЄВ.

Він нагадав, що на одній з попередніх зустрічей була створена робоча міждержавна група на рівні заступників зовнішньополітичних відомств. Він повідомив, що група підготувала проект концепції реформування СНД.

Виконавчий секретар СНД Володимир РУШАЙЛО розповів, що в проекті концепції «передбачається революційне вдосконалення Співдружності». Проект визначає основні цілі СНД, шляхи й перспективи, пріоритети, механізми функціонування Співдружності та його організаційне вдосконалення.

За словами В.РУШАЙЛА, як основну мету СНД визначено в перспективі інтеграцію політичного та економічного об`єднання зацікавлених держав, що забезпечує ефективний розвиток кожного учасника об`єднання.

У проекті концепції підтверджені пріоритетні напрямки розвитку Співдружності: розвиток економічної інтеграції, забезпечення стабільності безпеки, співпраця в гуманітарній сфері. Одночасно, за словами В.РУШАЙЛА, відзначена необхідність у поглибленні політичної взаємодії, вироблення скоординованої міграційної політики, спільного вирішення економічних проблем, попередження надзвичайних ситуацій і ліквідація наслідків стихійних лих. Особливої уваги вимагає, підкреслив В.РУШАЙЛО, зміцнення співпраці регіонів і прикордонних територій. Також у концепції приділена увага питанню активізації міжпарламентської співпраці.

В.РУШАЙЛО підкреслив, що особлива увага приділяється економічному співробітництву. Зокрема, питання завершення введення повномасштабного режиму зони вільної торгівлі, розвиток взаємодії в галузі транспорту, зокрема формування мережі міжнародних транспортних коридорів на просторах СНД.

Також говорив В.РУШАЙЛО про питання співпраці в галузі енергетики, зокрема про посилення надійності енергопостачань та оптимізації використання паливно-енергетичних ресурсів. Також йшлося про співпрацю в галузі видобутку, транспортування і транзиту вуглеводню, розробці великих спільних інвестиційних проектів і насамперед у галузі транспорту та енергетики, створення фінансово-промислових груп.