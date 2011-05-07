Діти знайшли в Чорному лісі більше тисячі німецьких снарядів

Поблизу селища міського типу Ярмолинці, що на Хмельниччині, у лісі виявлено понад 1000 артилерійських снарядів часів Великої Вітчизняної війни калібру від 45 мм до 152 мм.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС в області, на боєприпас натрапили діти під час прогулянки лісом.

На місце події прибули піротехніки МНС, котрі знайшли арсенал зброї. Пошукові роботи продовжуються.

“Місце, де виявили боєприпаси, називається урочище Чорний Ліс. Місцеві мешканці стверджують, що боєприпаси тут знаходять постійно: тут під час Великої Вітчизняної фашисти влаштували склад вибухівки”, - розповіли у прес-службі Управління МНС в області.

Загалом, з початку року на території області виявлено 998 одиниць боєприпасів, з них 943 успішно знешкоджені піротехніками МНС області.