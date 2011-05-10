Євро на міжбанку котиться вниз

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 7,9880/7,9960 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту знизилися до 0,2867/72, котирування відносно євро-гривні пішли вниз – 11,4285/11,4415. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,4306/08 (четвер — 1,4530/32). У п`ятницю, 6 травня, Нацбанк на ринок не виходив.

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