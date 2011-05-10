П'яний на Ауді протаранив ворота міліції

У Сумах у ніч після Дня Перемоги 48-річний підприємець із Володимирської області (РФ), перебуваючи в нетверезому стані, протаранив на автомобілі ворота міського управління міліції.

Як повідомив УНІАН начальник СЗГ Сумського міськуправління міліції Володимир КУЗЬМЕНКО, минулої ночі водій «Ауді А4», перебуваючи в нетверезому стані, рухаючись на великій швидкості вулицями обласного центру, не впорався з керуванням. На перехресті в районі міськуправління міліції він спробував загальмувати, проте машину занесло й вона з великою силою врізалася у ворота Сумського міськуправління міліції.

«Пошкодження, заподіяні воротам, були настільки значними, що їх довелося зняти. Сильно постраждала й машина. Проте, свого водія вона врятувала, викинувши подушки безпеки, й він не постраждав», - розповів В.КУЗЬМЕНКО.

Наразі «Ауді» знаходиться на штрафмайданчику ДАІ. Стосовно правопорушника складено адмінпротоколи за порушення правил, що призвело до ДТП, й керування в нетверезому стані. Йому загрожує позбавлення прав і великий штраф або виправні роботи. Крім того, громадянину Росії доведеться відшкодувати завдані збитки, розміри яких встановлюються.