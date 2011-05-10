Прокуратура звинувачує колишнього міліціонера в зґвалтуванні

Прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти колишнього працівника міліції, який обвинувачується у зґвалтуванні.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у ДЗГ МВС України, кримінальна справа порушена за ч.1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримано в порядку ст. 115 КПК України. Ведеться слідство.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові за зґвалтування 22-річної жінки затримано колишнього працівника міліції. За даними міліції, 38-річний чоловік 1 травня близько 0:30 завдав жінці тілесні ушкодження та, застосувавши фізичну силу, зґвалтував її.