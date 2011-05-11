Спецпідрозділи Внутрішніх військ проведуть змагання в Криму

З 12 по 17 травня у селі Краснокам’янка Судакського району АР Крим, де дислокується військова частина внутрішніх військ 4125 (спецпідрозділ «Тигр»), відбудуться змагання серед підрозділів спеціального призначення Внутрішніх військ МВС України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Внутрішніх військ МВС України, військово-оперативні резерви Внутрішніх військ з місць постійної дислокації висуваються до АР Крим і розташовуються польовим табором.

Впродовж тижня спецпризначенці Внутрішніх військ будуть випробовувати себе під час подолання смуги перешкод, стрільби з бойової зброї, силової підготовки, марша-кидка зі стрільбою та метанням гранат на дальність та в універсальному бою.

Кілька днів триватимуть змагання серед снайперів.