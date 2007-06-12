Наша Україна нацькує на Мороза КРУ

Партія "Наша Україна" має намір звернутися до Контрольно-ревізійного управління відносно нецільового використання бюджетних коштів Верховною Радою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила колишній народний депутат п’ятого скликання, член партії "Наша Україна" Ксенія ЛЯПІНА.

Зокрема, за її словами, "Наша Україна" проситиме КРУ з’ясувати, на якій підставі неповноважна Верховна Рада використовує кошти на трансляцію пленарних засідань та інші заходи.

«Ми звернемося зараз з проханням перевірити витрачання бюджетних коштів, зокрема, на трансляцію Верховної Ради, обслуговування усіх тих функцій, які ВР вже втратила», - сказала вона.

К.ЛЯПІНА наголосила, що бюджетні кошти є державними, а «не приватними коштами МОРОЗА і МАРТИНЮКА».