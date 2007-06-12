МВС попереджає водіїв: стерегтися треба не міліції, а козаків-екологів

Керівництво Міністерства внутрішніх справ України занепокоєне появою на дорогах півдня країни так званих „козацьких формувань” – псевдоекологів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час селекторної наради під керівництвом тимчасово виконуючого обов’язки міністра внутрішніх справ України Михайла КОРНІЄНКА, яка була присвячена питанням забезпечення громадського порядку для комфортного і безпечного літнього відпочинку громадян України і численних зарубіжних гостей.

Згідно з повідомленням Центру громадських зв’язків Управління МВС України у місті Севастополі, „МВС звертає увагу водіїв на те, що на багатьох автотрасах з’явились так звані „козацькі формування”, одягнені у форму, дуже схожу на міліцейську. „Під маскою боротьби за екологічну чистоту вони займаються справжнім рекетом на дорогах: зупиняють машини, переважно з іногородніми і іноземними номерами, і прямо на місці накладають штрафи за начебто перевищення норми викиду СО”, зазначає ЦГЗ.

Перевіркою їх діяльності міліція має намір впритул зайнятися вже ближчим часом.

У повідомленні ЦГЗ також говориться про озвучену на нараді вимогу до автоінспекторів - без особливої потреби не зупиняти транспортні засоби на дорогах.