Італійці впіймали ”російського ніндзя”

Італійська поліція заарештувала росіянина, який в масці і чорному комбінезоні грабував фермерів на півночі країни, озброївшись ножем і луком.

Власті намагалися знайти "ніндзя" протягом декількох тижнів. Після затримання з`ясувалося, що під маскою ховався колишній російський солдат Ігор Вацлавіч, передає Бі-бі-сі.

Людина в чорному зазвичай нападала на фермерів пізно вночі. При цьому він прагнув вибирати будинки, розташовані у віддалених районах, щоб господарі не могли швидко покликати на допомогу.

Увірвавшись до будинку, він натягував тятиву лука і під загрозою пострілу примушував італійців віддавати цінні речі і гроші.

Зазвичай жертви нападів бували настільки перелякані, що повідомляли про те, що сталося тільки за декілька днів.

Все закінчилося в ніч на понеділок.

У будинку, куди увірвався "російський ніндзя", його вже чекав немолодий селянин з рушницею. Фермер почав спускатися сходами, щоб зустріти грабіжника, проте спіткнувся на останній сходинці, і його рушниця випадково вистрілила.

Тоді нападаючий вибіг з будинку, схопився на велосипед і спробував сховатися в найближчих кукурудзяних полях. Але за ним вже гналася поліція, яка швидко прибула на місце події.

Врешті-решт поліцейські виявили його на покинутій фермі і заарештували. У грабіжника був вилучений ліхтарик і прилад нічного бачення.

У відповідь на запитання, що примусило його вдатися до такого незвичайного способу пограбування, Вацлавіч відповів, що з дитинства любив читати про Робін Гуда.