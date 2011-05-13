Королевська: формувати громадський руху під лідера – це неприродно

Голова Комітету Верховної Ради з промислової і регуляторної політики та підприємництва, народний депутат Наталія КОРОЛЕВСЬКА переконана, що формування громадського руху під лідера – “це неприродно і неправильно“.

Про це вона повідомила кореспонденту УНІАН, перебуваючи на народному віче підприємців малого та середнього бізнесу у Хмельницькому.

“Підприємці самі мають визначитися, хто в змозі очолити їхній рух. Я переконана, що саме приватні підприємці були першими, хто висловив незгоду політиці діючого уряду”, - зазначила вона.

На запитання , чи готова Н.КОРОЛЕВСЬКА в подальшому очолити підприємницький рух, вона зауважила, що все залежатиме від самих підприємців.

“Повинна існувати консолідація громадянського суспільства. Я не хочу говорити про те, що я готова і побігли… Усе залежить від поставлених цілей, шляхи їх досягнення”, - заявила вона.