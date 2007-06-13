Погода на 14-18 червня

Завтра у західній частині України очікуються короткочасні дощі, грози, вночі у східній половині, а вдень у східних областях місцями грозові дощі; в окремих районах град, шквали 15-20 м/с. На решті території переважно без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°; вдень 26-31°, у південній частині до 33°; у Карпатах вночі 7-12°, вдень 13-18°.

15-16 червня - мінлива хмарність. У західних та північних областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер південно-західний, південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 16-21°, у західних, східних областях та Криму місцями 13-15°; вдень у південних, східних і більшості центральних областей 31-36°, на решті території 26-31°, у північних областях 16 червня 29-34°.

17-18 червня у південній, східній частині та на Дніпропетровщині утримається спекотна погода з температурою вночі 15-21° (на Луганщині та ц Криму 13-18°), вдень 30-36°, переважно без опадів.

На решті території місцями (17 червня в західних областях, вдень 17 та вночі 18 червня у північних областях - майже повсюди) короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-20°, вдень 17 червня 26-32°, 18 червня 22-28°; у західних областях вночі 12-18°, вдень 20-26°.

У Києві та області у четвер очікується мінлива хмарність. Переважно без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 16-18°, вдень близько 30°; по області вночі 15-20°, вдень 26-31°.

15-16 червня - місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, південний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 29-34°.

17-18 червня - короткочасні дощі, грози (вдень 18 червня місцями), лише вночі 17 червня без опадів. Температура вночі 15-20°; вдень 17 червня 27-32°, 18 червня 22-27°.