У Черкаській області загорівся автобус з людьми

В Черкаському районі під час руху загорівся рейсовий автобус «Еталон» з 30-ма пасажирами.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі управління МНС в Черкаській області, подія сталася на 112 кілометрі автодороги «Черкаси - Чигирин».

Автобус виконував рейс за маршрутом Черкаси - село Медведівка. У салоні автобуса на момент загорання знаходилося близько 30-ти пасажирів. Миттєво зреагувавши на ситуацію, водій відкрив двері та випустив переляканих людей із задимленого автобуса.

Схопивши вогнегасника, він самостійно почав гасити пожежу. На допомогу водієві прибігли працівники АЗС, яка знаходилася за декілька метрів від осередку пожежі. Після того, як усі спроби самостійно загасити пожежу виявилися невдалими, люди за номером «101» зателефонували до рятувальників. До місця пожежі негайно прибуло відразу три відділення рятувальників з міста Черкаси, сіл Леськи та Худяки. Завдяки оперативним діям пожежно-рятувальних підрозділів пожежу вдалося швидко загасити. Проте вогонь встиг повністю знищити весь автобус.

Причиною пожежі стало коротке замкнення електричної проводки.