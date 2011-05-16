Клюєв скасував візит до Польщі

Перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ скасував запланований на 18 травня візит до Варшави.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у Міністерстві закордонних справ Польщі.

За даними співрозмовника агентства, А.КЛЮЄВ у ході візиту мав взяти участь у конференції, присвяченій видобутку сланцевого газу, яку вдруге організовує польське МЗС та посольство США у Польщі.

Представник польського Міністерства сказав, що причиною скасування візиту могло стати те, що А.КЛЮЄВ 17-18 травня перебуватиме з візитом у Брюсселі.

Співрозмовник УНІАН не уточнив, що ще було передбачено попередньою програмою візиту українського віце-прем`єра до Польщі.

Водночас, за даними інформованого джерела, А.КЛЮЄВ у ході візиту планував також провести зустріч із главою польського МЗС Радoслaвом СІКОРСЬКИМ, щоб обговорити питання, пов’язані зі створенням зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом.