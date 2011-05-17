Відкрили нову будівлю Генерального консульства Польщі в Україні

16 травня у Львові урочисто відкрили нове приміщення Генерального консульства Польщі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, будівля розташована за адресою вул. І.Франка, 108. Участь у церемонії відкриття взяли міністри закордонних справ України та Польщі Костянтин ГРИЩЕНКО і Радослав СІКОРСЬКИЙ, а також Генеральний Консул Республіки Польща Гжегож ОПАЛІНСЬКИЙ, голова Львівської облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК, міський голова Львова Андрій САДОВИЙ.

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі, вітаючи присутніх, зазначив, що нова споруда Генконсульства Польщі у Львові «є для України своєрідним мостом до Європи».

«Ця будівля є доказом наших теплих почуттів до України, і Львів для нас – особливе місто», - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ.

У свою чергу К.ГРИЩЕНКО зазначив, що відкриття нової будівлі Генерального консульства у Львові є вагомою віхою у стосунках України і Польщі. «Незабаром Польща головуватиме в Європейському Союзі. Ми готові до активної співпраці, включно зі створенням зони вільної торгівлі. Ми також вдячні Польщі за допомогу в питаннях лібералізації візового режиму», - зазначив К.ГРИЩЕНКО.

Також, за даними МЗС України, під час перебування у Львові міністри закордонних справ двох країн відвідали будівельний майданчик нового терміналу міжнародного аеропорту «Львів», поклали квіти до пам’ятників Тарасові Шевченку і Адамові Міцкевичу, а також провели переговори з актуальних питань двосторонніх відносин.