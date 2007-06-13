Розпочався сезон хабарів у вузах

У Тернополі затримано доцента одного з вищих навчальних закладів, яка встановила “тарифи” на оцінки, які виставляла студентам.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Управління МВС України у Тернопільській області, 40-річна кандидат наук, доцент кафедри перед початком сесії наприкінці травня прямо заявила студентам, скільки яка оцінка коштує. “Зокрема, за трійку потрібно було заплатити 50 грн., четвірку - 100 грн., за п’ятірку - 150 грн.”, - розповів начальник ЦГЗ Сергій ШВОРНІКОВ. Викладачку затримали під час отримання хабара в розмірі 650 грн. працівники Управління боротьби з економічними злочинами.

Проти неї порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Викладач визнала свою вину, кажуть в Центрі громадських зв’язків. На даний момент керівництво вузу відсторонило викладачку від прийому іспитів.