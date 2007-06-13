Ющенко: що перш за все має зробити новий парламент?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначає необхідність реформи правової системи в Україні.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив під час церемонії складення присяги суддями, вперше призначеними на посаду Президентом України.

Глава держави заявив, що наполягатиме на невідкладному ухваленні парламентом законів, які сприятимуть перетворенням у судовій системі.

Водночас Президент України зауважив, що навести лад і верховенство права в судовій системі України – це «є труд не одного року», і таке завдання стоїть перед депутатами Верховної Ради наступного скликання.