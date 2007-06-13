У Кременчуці на 5 копійок подорожчали пшеничний і житній хліб, на 10 - батон

У Кременчуці Полтавської області на 5 копійок подорожчав пшеничний і житній хліб, на 10 копійок – батон.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міськвиконкому Кременчука, місцеві виробники хліба пояснюють подорожчання своєї продукції тим, що останнім часом підвищилися ціни на борошно - на 50%, і на цукор - на 15%.

З сьогоднішнього дня буханець білого хліба виробництва ВАТ «Кременчуцький хлібокомбінат» коштує 1 грн. 50 коп., житнього – 1 грн. 60 коп., а батона – 1 грн. 70 коп.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що на сьогоднішній день немає підстав для підвищення ціни на хліб, і якщо ціни не повернуться на колишній рівень протягом тижня, то будуть звільнені міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК, віце-прем`єр-міністр Віктор СЛАУТА і міністр економіки Анатолій КІНАХ.