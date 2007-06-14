Катерина Ющенко зустрінеться зі студентами Чернігівського університету

З робочою поїздкою по лінії благодійного фонду «Україна – 3000» Катерина Ющенко відвідає м.Чернігів. Супроводжуватиме Катерину Ющенко голова Чернігівської облдержадміністрації Микола Лаврик. У програмі: 10-30 - відвідування обласної дитячої лікарні; 12-10 - підхід до преси; 12-30 - передача обласній універсальній науковій бібліотеці ім. В.Г.Короленка книг „Гетьмани України” ; 16-30 зустріч Катерини Ющенко зі студентами Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

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