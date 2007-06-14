Вихідні будуть спекотними

Завтра у західних, північних, вдень і в центральних областях України місцями короткочасні дощі, грози, на заході в окремих районах шквали 15-20 м/с, град. На решті території без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується переважно південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°; у Карпатах вночі 11-16°, вдень 15-20°.

16-17 червня утримається спекотна погода з температурою вночі 16-21°; вдень 29-34°, у південних, східних та більшості центральних областей місцями 35-37°, лише у західних областях 16 червня 26-31°, 17 червня 23-28°. У західних та північних областях, 17 червня місцями у центральних, а вдень і на сході України короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

18-19 червня у південній, східній частині та на Дніпропетровщині переважатиме спекотна погода з температурою вночі 16-22°, вдень 18 червня 30-35°, 19 червня (на Одещині та Миколаївщині і 18 червня) 26-32°; на решті території температура вночі 13-19°, вдень 22-28°. Місцями (18 червня у північно-західній половині України - майже повсюди) короткочасні дощі, грози; 18 червня у східних областях переважно без опадів.

У Києві та області у п’ятницю місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 18-20°, вдень близько 30°; по області вночі 15-20°, вдень 28-33°.

16-17 червня утримається спекотна погода з температурою вночі 16-21°, вдень 29-34°. Короткочасний дощ, гроза (16 червня вночі без опадів, вранці та вдень окремі грозові дощі). Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

18-19 червня - місцями (вночі 18 червня повсюди) короткочасні дощі, грози, лише вночі 19 червня без опадів. Температура вночі 14-19°, вдень спека спаде до 23-28°.