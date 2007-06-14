Питання членства у ЄС Україна має відкласти невідомо на скільки

Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства (ЄПС) Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР зазначає, що питання членства України в ЄС залишається відкритим, але це питання майбутнього.

Як передає власний кореспондент УНІАН e Брюсселі, про це вона заявила сьогодні під час робочого ланчу, організованого німецьким політичним фондом Hans Seidel Stiftung.

«Це питання може обговорюватися, але в майбутньому. Воно відкрито, воно залишається відкритим», - сказала комісар.

Вона зазначила, що розуміє певне розчарування українців, коли вони чують, що ЄПС на сьогодні не передбачає майбутнього членства. «Але політик має бути чесним, і я чесна в цьому питанні», - наголосила Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Вона також висловила переконання, що багато чого має бути зроблено в Україні. «Користуйтесь тим часом, який ви маєте… Я говорила і вашому Президенту, і вашому прем’єр-міністру, якщо ви хочете більшого, ви його отримаєте», - підкреслила комісар ЄС.