На держзакупівлях до рук прилипло 2,5 мільярди

Тендерна палата України виявила з початку року порушення законодавства при використанні державних коштів їх розпорядниками на суму 10,497 млрд. грн., що становить 96,5% досліджених з початку року держзакупівель.

Про це повідомив голова правління Тендерної палати України Володимир ЛАБА сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, всього з початку року було досліджено 4 тисячі держзакупівель на загальну суму 10,875 млрд. грн.

В.ЛАБА зазначив, що основними причинами таких порушень законодавства залишаються: навмисне обмеження конкуренції, прояв корупції на всіх етапах держзакупівель, лобіювання інтересів окремих учасників, неправильне застосування положень законодавства або навіть пряме ігнорування і навмисне ухилення замовниками від виконання вимог закону, а також незабезпечення прозорості під час проведення торгів.

Слідством, за словами В.ЛАБИ, може бути розкрадання значних державних коштів через лобіювання участі в торгах так званих «своїх фірм», «фіктивних підприємств», проведення «фіктивних торгів», “відкати” і корупція і, як результат, завищення закупівельних цін на товари, роботи і послуги, а також погіршення якості закупленої продукції.

При цьому він додав, що Тендерна палата України при виявленні під час розгляду документів і матеріалів з державних закупівель порушень законодавства у сфері держзакупівель направляла інформацію до відповідних органів на загальну суму 2,5 млрд. грн.

Так, висновки про такі порушення на суму 0,276 млрд. грн. були направлені в Генеральну прокуратуру України, на суму 0,694 млрд. грн. - до органів прокуратури різних регіонів України, на суму 1,502 млрд. грн. - в МВС України, на суму 21,56 млн. грн. - СБУ.

Зокрема, до правоохоронних органів були передані матеріали проведених закупівель, по яких полягали договори з порушенням вимог законодавства, без вказівки основних істотних умов, ціни одиниці предмету закупівлі, асортименту і кількості продукції, терміну дії договору, що давало можливість проводити різноманітні маніпуляції з поставками товарів, виконанням робіт і наданням послуг; матеріали закупівель, проведених за завищеними цінами і всупереч умовам тендерної документації; з перевищенням граничних сум витрат, передбачених чинним законодавством, і проведеною попередньою оплатою понад встановлений термін.

Також В.ЛАБА зазначив, що з метою недопущення настання таких негативних наслідків Тендерна палата, не дивлячись на збільшення спроб тиску окремими посадовцями на її працівників, вимушена звертатися до суду щодо скасування результатів закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, проведених з порушенням законодавства України у сфері держзакупівель.

Разом з тим, за його словами, кількість оголошень про заплановані закупівлі товарів, робіт і послуг за січень-травень 2007 року порівняно з вказаним періодом 2006 року збільшилось майже удвічі і становить 20 576 проти 10 481 одиниць, кількість оголошень про результати торгів збільшилась за аналогічний період в 2,3 рази – до 11 405 проти 5 117 одиниць. "Таким чином, система державних закупівель працює нормально і значно краще, ніж в попередні роки", – додав В.ЛАБА.